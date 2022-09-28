排灣族舉重力士丁欣薇今強忍腰傷，在中華奧會100周年紀念暨111年精漢堂全國青年盃舉重錦標賽社女組71公斤級，仍繳出抓舉95公斤、挺舉112公斤，總和207公斤的優質成績，摘下金牌。

因為疫情影響，丁欣薇已超過1年沒有實戰，加上賽前練習腰部不適，本場比賽雖抓舉開把就已破了大會紀錄，但接下來兩次挑戰98公斤都沒有成功。

挺舉部分開把就設定112公斤，但受到傷勢影響，無法完整發力，一直到第三次試舉才驚險完成。教練浦雅玲表示，「其實丁欣薇今天在賽前練習就感到不太舒服，我們有提醒她不要勉強，健康第一。過去在訓練時，她抓舉最好能到103公斤、挺舉則是128公斤。」

台東部落出身的丁欣薇家境並不富裕，家中是賣檳榔維持生計，丁欣薇希望靠著舉重翻轉人生。浦雅玲說，「2012年丁欣薇父親因為看到許淑凈在倫敦奧運奪牌，因此把女兒送到舉重隊。而丁欣薇很有天賦也很努力，才造就她目前的成就。」

浦雅玲在台東偏鄉培育潛力選手，投入超過20年，且不求回報，照料選手的生活，就像他們的母親，奧運金牌郭婞淳也曾是她的學生。浦雅玲說，「台東資源很少，舉重很多孩子家境也不好，我只希望他們能在舉重上得到快樂，且不要變壞。」

談到丁欣薇的未來發展，浦雅玲說，「丁欣薇身高165公分，在國際賽最理想的量級應該是81公斤級，若想要在亞、奧運有好表現，首先要先加強她的心理素質，同時也要強化力量和技術，也希望外界能給予更多的資源，讓她能無後顧之憂的訓練。」