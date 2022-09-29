根據《美麗島電子報》24日公布的新竹市長選舉民調，民眾黨參選人高虹安支持度29.9％，領先民進黨參選人沈慧虹的24.9％、國民黨參選人林耕仁的21.2％。媒體人吳子嘉認為，民進黨出了那麼多紕漏，沈慧虹民調第二，沒有道理。

吳子嘉28日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中認為，高虹安現在在新竹的民調，目前第一名。新竹市前市長林智堅、民進黨立院總召柯建銘出了那麼多紕漏，沈慧虹竟還第二名，沒道理嘛，這表示他們的力量非常大，不可小覷。

吳指出，高虹安、沈慧虹兩人的民調相差大概6到7個百分點，如果年輕人的投票率低，高虹安就輸掉了，高虹安看起來領先，但算是脆弱的領先。民進黨出了那麼多紕漏，沒有一件好事，沈慧虹的民調接近25％居第二，國民黨林耕仁卻拿到第三名，這是很離譜的事情。

吳子嘉覺得，國民黨不會「棄藍保白」，林耕仁就是用組織戰，因此基本盤很強。而沈慧虹的基本盤也很強，高虹安卻沒有基本盤，只有空氣票，所以落實投票率，才是高虹安目前最重要的事情。

吳子嘉認為，柯建銘是立法院經濟委員會的，他難道不知道打資策會是不對的，他不是要把高虹安打掛，而是要打給支持沈慧虹的25％看的，也就是屬於年齡比較大的人、民進黨死忠者。