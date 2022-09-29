中廣．蓋洛普26日公布台北市長選舉最新民調，國民黨參選人蔣萬安以27.76％支持度領先，無黨籍參選人黃珊珊為20.9％，排第二，民進黨參選人陳時中以19.72％，居第三。前民進黨立委沈富雄大膽預言，黃珊珊只要高於17%，陳時中就出局了。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，因為現在台北市長選戰最新民調，第二名跟第三名是幾乎相等，而蓋洛普這一個民調，不表態的比較多為40%，這對蔣萬安是空前最好的境界。從前台北市長郝龍斌以來，所有藍綠權威的分析家都說，黃珊珊只要過20%，蔣萬安就完了。但他獨排眾議，甚至大膽預言，黃珊珊只要高於17%，陳時中就出局了。

資深媒體人黃暐瀚則表示，蓋洛普所做出來的民調，台北市為什麼不表態的人會那麼多。台北市選民，本來就沒有一定的，如果台北市的選民有一定的話，2014年、2018年就不會只開40%而已，蓋洛普民調中，蔣萬安已經贏了，第二名黃珊珊，第三名才是陳時中，那是在9月19日之前做的。前中姐張淑娟在台北地檢署痛哭，是在9月26日發生的，因為陳時中已經跟這個媒體人連結了，就算最後他拿35%，還是終究要輸，以這個狀況來看，如果再不改善，陳時中恐怕已經輸掉台北市長了。