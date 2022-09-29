台灣行動菩薩助學協會開辦「發願成才培育計畫」，在台中東勢高工及彰化二林工商，分別開辦木作及泥作技術課程，六年來已順利培訓30多人投入職場，甚至有木作班畢業生月收入達7、8萬元！「發願成才計畫」最大推手－龍寶建設董事長張麗莉表示，學生參加發願成才計畫，不僅能習得一技之長、翻轉自己的人生，同時也為缺工的建築產業找到了可用的人才。

台中東勢高工今（28）日選在教師節這天舉行第七屆木作班始業式拜師禮，透過舉辦莊嚴的「入門拜師禮」，讓學生產生榮譽感及責任感，由師長帶領學生過「規矩門」，象徵「師父引進門，修行在個人」。包括龍寶建設董事長張麗莉、台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華、台中市府教育局高中職教育科長李真玲、東勢林場管理處秘書吳貞純、東勢高工家長會長張東海等人坐在椅子上，接受學生們恭敬地奉茶、再由師長們贈送工具袋給學生，象徵技術傳承，整個場面溫馨感人。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華表示，行動菩薩助學協會為實踐獎助家境清寒學生及公益活動之宗旨，經過3年籌設的「發願成才」計畫，在104年9月在彰化二林工商及台中東勢高工落實，分別開辦了泥作班及木工班，以扶助就學及兼顧適性揚才為理念，結合產業發展趨勢，實現「全人適性，技術成才」的理想。

陳武華進一步表示，行動菩薩助學協會的「發願成才計畫」，每學期給予學業成績優秀學生獎學金及技藝學習獎學金，更透過業師每周到校教學，讓學生學到紮實的技藝；暑假期間安排學生到業師的工地實習，3年期滿通過該協會檢測者，還可進入業師公司工作，畢業即就業，對於改善學生家庭經濟達到成效，同時，也讓裝潢精緻工藝得以傳承，以及協助企業找到人才的三贏。

身兼台灣行動菩薩助學協會探視組組長的張麗莉表示，七年前她就發現台灣建築產業斷層、缺工嚴重，一直思考要給助學助養金額的「魚」之外，是否也該給學生「釣竿」，教導他們謀生技藝，因此萌生了「發願成才」的計畫。

不過，「很多人問我為何不放棄？」張麗莉苦笑著說，在推動過程中，才知道要突破法令、鼓勵學生參加、尋找師資等困難重重，「既要提供實習場域，畢業即就業，學生畢業後還要提供就業機會」。幸好，在協會歷任理事長如總太集團董事長吳錫坤、麗明營造董事長吳春山、精湛建設董事長陳志聲、勝群金屬董事長陳武華，以及協會秘書長－磐興建設董事長游金洲等營建業大老們的大力支持下，六年來，發願成才木工班及泥作班約有30餘人投入職場。

張麗莉強調，在培育木作與泥作職人的同時，也要重視品德與美學教育，她鼓勵第七屆木作班學生們說：「在學業之外，還能習得一技之長，雖然過程很辛苦，但只要抱持永不放棄的精神，如此才能豐富自己的人生、翻轉自己的未來！」

台灣行動菩薩助學協會表示，今年第七屆二林工商泥作班因為國教署縮減建築科招生而停辦，東勢高工木作班第七屆則於28日隆重舉辦始業式拜師禮。台灣目前仍面臨營建業大缺工問題，台灣行動菩薩助學協會「發願成才計劃」仍會秉持培育營建業人才、不放棄給予想學一技之長的學生機會，未來的路還很長，需要社會各界給予計畫大大的支持！