正逢「雲林國際偶戲節」系列活動熱烈開跑中，雲林縣政府又為國內布袋戲粉絲帶來一道好消息，為迎向活動邁入第20屆里程碑，將盛大舉行大型開幕音樂會，結合視覺、聽覺感官的雙重震撼，邀請各界進行一場「轟動武林」的時空穿越之旅，「來到布袋戲的故鄉，品味道地的布袋戲文化，讓全世界更加看見雲林」雲林縣長張麗善說。

雲林國際偶戲節音樂會10月1號登場。（圖/雲林縣政府提供）

「轟動武林之誰是正英雄」開幕音樂會，於10月1日在虎尾高鐵特定區隆重登場，由霹靂國際多媒體操刀製作，打造一場轟動武林的時空穿越之旅，邀請各路英雄，顛覆大家對傳統布袋戲的印象；此外，當天於虎尾布袋戲館則有融合台灣的大仙尪仔和歐洲戲偶的結構製作四公尺高的大型偶—艾拉，陪伴現場大小朋友一起來踩街，路線為布袋戲館至同心公園，讓雲林布袋戲文化蔓延在城市每一角落，值得一提的是，為緬懷黃文擇大師，活動當晚會場也將播放緬懷黃文擇大師的紀錄片，感受布袋戲文化的薪火傳承與經典回憶。

雲林國際偶戲節舉辦至今，已邁入第20載，本屆以「轟動武林」為活動主題，系列活動自9月23日開跑以來，吸引無數全國各觀光客造訪朝聖，系列活動透過結盟方式，邀請國外偶戲團隊與跨館聯合製作節目，包括與故宮博物院合作安排越南國家團隊演出獨特的越南水傀儡；美國西北木偶中心首次出國就來臺灣展出珍貴木偶收藏，該中心與本縣傑出演藝團隊太日樂集共同合演「傀儡馬戲」，讓國人不必出國便能看到國際一流的演出與展覽。

雲林國際偶戲節音樂會10月1號登場。（圖/雲林縣政府提供）

雲林縣政府指出，從2020年男神時代，2021年武林天下，再到2022年轟動武林，偶戲節年年創新，一如偶戲節20屆主視覺概念一樣，以戲偶為造型基礎，擷取戲偶角色特色，並結合中文字【大】的造型，表現偶戲文化底蘊無限放大意象，核心精神上選用藍色，寓意剛猛勇敢，盼2022雲林國際偶戲節，將偶戲文化走出台灣，勇敢邁向世界。

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