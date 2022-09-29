過去兩年，全球晶片荒衝擊所有產業，各國開始砸大錢投資半導體，南亞大國印度也希望晉升成晶片強國，不僅廣邀國際大廠赴印度設廠，還希望能發揮人才庫、市場優勢搏得機會。

CNBC報導，印度想要跨進半導體產業，瞄準需要大量人力的晶圓代工，諮詢機構Counterpoint Research合夥人Neil Shah表示，「就發展半導體而言，印度的優勢在於國內有龐大的消費市場，此外，印度擁有大量能講英文的工程師人才及廉價勞動力，這能夠提高成本效益。」

印度廣邀跨國企業設廠，先前也傳出台灣半導體公司受邀赴印度參訪，但受到過往的黑歷史影響，企業也擔心在印度遇到商業、稅收與貿易不穩定的狀況，先前更有不少廠商在印度設廠失敗。

對此，Neil Shah說：「過去印度招商的記錄並不好，但新的政府一直朝正確的方向前進，積極推動吸引國際半導體或晶圓代工廠赴印度發展。」

學術單位Takshashila Institution分析師Pranay Kotasthane則說，「我認為印度可以扮演相當重要的角色，在世界最大的半導體企業中，有8家在印度有設計中心，即使仍在早期階段，但印度試圖推動國內公司發展生產技術。」