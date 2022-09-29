新竹一名鄧姓男子今年前往一處KTV消費，酒後數度對朋友的女友性騷擾，還兩度伸手拉其褲子，導致女子的內褲外露，慘被控告究責。新竹地院審結，考量鄧男以36萬與女子和解，依犯強制猥褻罪，判其6月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，鄧男今年3月凌晨於新竹一處KTV飲酒，席間突然勾住坐在隔壁的女性友人頸部，觸摸該女的肩膀與胸部，女子當下就推開鄧男也表達不快，即藉故離開位置，女子回座時改坐到男友隔壁，鄧男竟又伸手拉2下女子的褲子，導致女子的內褲露出，氣得該女報警提告。

鄧男接受偵訊時，坦承有與女子及其男友一同在KTV唱歌，但否認觸摸女子，稱自己全都不記得，而女子的男友則證述，鄧男試圖觸摸他女友，他有警告鄧男，請鄧男自重等，檢方核對事證後認定鄧男觸犯強制猥褻罪，依法將其起訴。

新竹地院法官審後，認定鄧男不能克制自身慾望，不尊重被害人的性自主與身體隱私權，強行猥褻被害人，造成其身心受創，考量鄧男認罪，也與被害人達成和解，同意給付36萬賠償金等，依強制猥褻罪，判6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，期間付保護管束，須參加2場法治教育。可上訴。

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