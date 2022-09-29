「2022中時房產金牌獎」評選45名優質房地產相關業者，信義集團從建商、代銷、房仲一條龍皆得到肯定，榮獲「永續經營傑出獎」、「服務品質傑出獎」、「永續發展精湛獎」、「卓越創新服務獎」四大獎項。信義房屋仲介事業處總經理信泓浚感謝中時頒獎，並強調集團「以人為本」的根基，表示多年在ESG的努力開花成果，未來也將繼續打造幸福生活。

「2022中時房產金牌獎」於凱達飯店邀請產官學界與媒體同業共襄盛舉。並且綜合學者、專家、民眾與網路投票及專業媒體圈，公平、公正、客觀、專業地評選出45名優質房地產相關業者，其中信義房屋獲得「永續經營傑出獎」與「服務品質傑出獎」殊榮；信義開發獲得「永續發展精湛獎」；信義代銷獲得「卓越創新服務獎」，集團共得四大獎項。

「2022中時房產金牌獎」請產官學界與媒體同業共襄盛舉，專業地評選出45名優質房地產相關業者。(圖/中時新聞網攝)

信義房屋仲介事業處總經理信泓浚表示，信義品牌價值在於「以人為本」，並且先義後利，正向思考，以獨特洞見著手，抱持著回饋社會的決心。信義開發選擇好地段為購屋者把關；信義代銷更以遠高於法令規範的標準看待事業；信義房屋也會永遠重視人與人的溫度，讓房地產回到生活、生命的本質。

信泓浚特別感謝中時旺旺媒體集團頒發獎項予支持，在肯定與掌聲中讓品牌更上一層樓，同時也說明集團落實ESG多年，發現管理準則不只是要具體打造減碳環境，更要維護勞動實務政策與人權實踐，最後以誠信的根基創造永續價值，強調ESG管理標準不只是管理成本，而要同時看見雙P:人(People)和環境(Planet)，並找出風險和實踐的進路。

信義房屋仲介事業處總經理信泓浚感謝中時頒獎，說明未來不只會持續創新，也將繼續以誠信的根基創造永續價值。(圖/中時新聞網攝)

信義房屋徹底實踐ESG理念，其自律性是獲獎的評選指標，從合作選商之始便將永續列入考量，簽署「供應商正當經營行為規範及永續發展承諾書」，並透過文審與現場調查理解落實程度，確保採購倫理、教育訓練、檢舉制度的實行。台灣的房地產業歷經數十年的淬鍊，打造深厚的品牌實力，並且用豐富的人文底蘊烘托，讓消費者對住宅的價值認知有更清楚的理解，同時更多的企業體重視回饋社會的重要性，實屬全體人民的福音。