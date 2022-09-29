資深媒體人周玉蔻26日大鬧北檢引發熱議，將前中姐張淑娟捲入紛爭的言行引發輿論眾怒，27日被民視宣布停止節目聯播。前立委郭正亮28日在《綠也掀桌》節目指出，周玉蔻當初在防疫第一階段幫時任衛福部長陳時中造神立功不小，後來拱陳選台北市長、打壓交通部前部長林佳龍也有功勞，但她地位的來源始終是陳時中，以及政府餵養的標案；周玉蔻自我權力高度膨脹到變質，對陳時中的選舉不配合還想要主導，成為導致她如今遭切割的主因。

郭正亮表示，陳時中防疫第一階段做得還不錯，後來打開國門才遭受批評，而第一階段跟他最好的就是周玉蔻，基本上造神運動周玉蔻立功不小，那個時候所有人都要沾陳時中的光，順便就想說可以沾周玉蔻的光，因為那時陳時中跟周玉蔻很近。

「我覺得是這樣開始的，周玉蔻的節目就開始很多人在看。」郭正亮說，前面是防疫那一段，接下來就是她拱陳時中選市長那一段，「因為我是支持林佳龍的，所以我非常清楚那一段，就明顯在打壓林佳龍嘛！然後陳時中就坐上去了，兩段，你就欠人家人情嘛。」

郭正亮指出，然後周玉蔻就食髓知味，這過程中人家就覺得，周捧陳時中捧得不錯啊，然後周就開始申請各地的標案，成立媒體、放重磅消息，各方人馬就會把消息給她，她就權力高度膨脹，「我認為她後來愈來愈變質啦，事實上一開始也沒有那麼離譜，愈來愈離譜。」

「妳高度膨脹自己嘛，都忘了自己是誰嘛，妳的地位的來源嘛。」郭正亮強調，周玉蔻地位的來源除了陳時中，有的是政府標案餵養妳資源，有的是人家想攀關係給妳消息，或曾經受過妳協助、還妳人情，然後妳把這個東西都看成是自己多厲害，那就太高估自己了。郭正亮說自己搞政治30年，最後都要看清自己是某個運動、某個團體帶上來，不是因為你太厲害，「人家成立競總，你就有些事要配合人家嘛，妳還想要主導？拜託！」