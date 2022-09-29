資深媒體人周玉蔻近日引發輿論風暴，民進黨台北市長候選人陳時中憂心選情，28日晚間發文指遭對手見縫插針，但他相信台北市民明智且理性，終究會回歸到政策論述上，「破曉天光時，總會撥雲見日」。這番話被PTT鄉民噓爆：「聽到島嶼天光就倒彈」、「阿中這朵烏雲快散了」、「焦糖寫的文案是不是？」

陳時中在臉書發文表示，這幾天發生的一些風波，已經讓選戰主軸偏離正軌，也讓許多朋友擔心流言蜚語造成影響。參選至今，他秉持為市民服務的初心，與競選團隊的夥伴們每天努力跑行程、研究政策、傾聽百工百業的聲音，宣傳想要形塑的台北願景。他說，無論是面對質疑或攻擊，他都先排除自己的情緒，以台北市民為本，通盤分析後才著手理性處理，這也是為何人家說他在工作時總掛著「撲克臉」的原因。​

​陳時中表示，他堅信台北市民是明智理性的集合，選舉終究要回到政策論述與解決市民需求的本質。他想勉勵大家，幾年的防疫奮戰裡，穿插了許多謾罵、詛咒、抹黑，「我們都一起撐了過來，還有什麼能夠打擊我們？」他強調，「大家要弓予牢，毋免驚，心頭掠予定，互相鼓勵團結拚。破曉天光時，總會撥雲見日。」底下粉絲留言喊「加油」、「你是最棒的」、「感動，我愛阿中」。此則發文超過1.1萬個讚，破千則留言。

但PTT鄉民則表示：「PTT挑戰最速XX」、「喔是喔」、「出來辯論啊，笑你不敢」、「看來沒招了！改溫情喊話」、「還敢提什麼天光啊」、「穩了，阿中這朵烏雲快散了」、「死一萬多人耶，台灣防疫世界第一」、「作文比賽喔？疫苗問題講清楚啦」、「又加分」、「花了多少錢買讚」、「疫苗快篩PCR血氧機...怎還敢提防疫」、「島嶼天光，選票跑光」、「BNT是哪裡製造分裝的再掰啊」、「放側翼咬人還在那裡演」。

還有人酸，「抗時中保台北」、「民調是有多差？崩潰發文」、「放自家瘋狗亂咬，再怪別人不談政見」、「回歸政策，你就是會落選，趕快想新招好嗎」、「30年的高端先解封好嗎」、「塔綠班側翼對對手抹黑抹屎時你一聲不吭」、「焦糖寫的文案是不是？」、「同情周玉蔻請投陳時中，放棄周玉蔻就是放棄陳時中」、「投票前要一直演真是辛苦了」、「聽到島嶼天光就倒彈」、「防疫指揮官當到高歌離席還敢提啊？」