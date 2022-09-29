原子少年成員們將合體登上「太空港藝術音樂嘉年華」開唱。（太空港音樂藝術嘉年華提供）

「原子少年」MARS火星、AcQUA 源少年、OZONE、SATURN 土星、URANUS 天王星、VENUS 金星六大行星少年，即將在10月8、9、10日於台北大佳河濱公園舉辦「太空港藝術音樂嘉年華」開唱，主辦單位特別保證，本活動出席之中的首席飛官Headline：HYUNA 泫雅、Lauv、W＆W、Jay Park 朴載範若因故（包括不可抗力）其一無法出席太空港；亦或是領航員單日超過 50％ 的藝人異動、活動延期或取消，主辦方將提前公告，屆時未使用的票卷皆可以申請全額退款。

活動在迎來新加入的巨星卡司同時，更開心宣布先前為這群來自海外的頂尖潮流音樂人及歌手向文化部申請的防疫專案計畫皆已順利通過，據該計畫顯示，不久後國際藝人將陸續抵達台灣，並配合防疫指揮中心的因應規範完成整體流程。此外，為保證飛行傳送品質，活動特開出特殊退票方案，若此案例出現，將一律到10月07日的23：59前，皆可受理退票服務。

而原子少年再次聚集演出，六星少年們接力上陣各展原力與全球音樂人比拚，值得一提的是，屆時這群少年們10月8日在高流舉辦「原來的少年」高雄演唱會後將直奔台北太空港現場再為歌迷集結，象徵星球凝聚「原力」的最佳展現的同時，這次在太空港現場的表演將成為這群少年各奔東西前夕互道珍重的重要聚會。