由俄羅斯向歐洲提供天然氣的北溪1號與2號管道日前發生爆炸，極可能是遭到人為破壞，由於寒冬將至，原已出現能源及天然氣短缺的歐洲隨即引爆恐慌。各方也都在猜測是哪一個國家在這種時機下這種毒手，大多數分析都從「誰獲益」的角度切入，歸納起來不出美國、俄羅斯與波蘭這3個國家。不過，由於事關極為複雜的美歐關係與俄烏戰爭，除非發生什麼意外，這次北溪天然氣管道遭破壞的真相可能永遠無法大白於世。

本月26日丹麥與瑞典海事局接連宣佈北溪1號與2號共3條管線發生天然氣洩漏，周邊國家還監測到爆炸引起的震動，強度約在規模2-3。德國、丹麥、瑞典與管道供氣方俄羅斯正在就事故原因展開調查，各方均認為是遭到蓄意破壞，歐盟委員會主席馮德萊恩誓言將做出最強烈回應。

北溪1號與2號天然氣管道舖設採平行方式，從俄羅斯維堡穿過波羅的海到德國格萊斯瓦爾德上岸。圖為北溪天然氣管道路線圖。（圖／Wikipedia)

北溪1號有2條管線，從俄羅斯維堡（Vyborg）穿過波羅的海到德國格萊斯瓦爾德（Greifswald）上岸，建成於2011年，每條管線一年可向歐洲提供275億立方米天然氣。北溪2號與1號線平行，於去年建成並進行測試。不過今年德國受到美方壓力對俄羅斯進行制裁，北溪1號的2條管線減半供氣，2號則停止啟用程序。

北溪1號與2號共3條管線發生天然氣洩漏，周邊國家還監測到爆炸引起的震動。圖為天然氣管道破裂後天然氣冒出水面。（圖／美聯社）

北溪管線透過德國向歐洲十多個國家供應天然氣，遭到斷氣與減少供應量之後，早已引起歐洲國家能源價格大漲，同時也擔憂今年冬天能源短缺問題可能會很嚴重，現在3條管線都無法使用，維修可能要數個月才能完成，已趕不上冬季供暖，因而引發歐洲各國的恐慌。

The Swedish military showed new footage of a large-scale leak from the Nord Stream gas pipeline after the sabotage. pic.twitter.com/71BIol9fax — W.H.Grampa (@WHGrampa) September 28, 2022

現在議論最多的除了如何解決冬季能源問題外，就是破壞北溪天然氣管道的幕後黑手是誰，雖然眾說紛紜，但美國、歐洲反應都很謹慎，認為這種破壞行動「不符合各方利益」，俄羅斯說此事「令人擔憂」，烏克蘭則指控是俄羅斯幹的，目的是要脅歐洲對烏克蘭施壓。

俄羅斯供應歐洲天然氣一直有很多政治上的阻力，最近俄羅斯入侵烏克蘭之後，使用俄羅斯天然氣的爭議更加尖銳。圖為北溪1號。 （圖／路透）

不過網路與媒體上卻引起各種猜測，其中最廣為傳播的是《美國廣播公司》（ABC）有關拜登今年2月一段記者談話的報導，當時拜登說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國保證會結束北溪2號管線。另外一則是波蘭前國防部長、前副外長、也是現歐洲議會議員西科斯基（Radoslav Sikorsky）在推特上發佈了一張北溪管道泄露的圖片，還配上文字：「謝謝你，美國」。俄外交部認為，西科斯基明顯透露是美國破壞北溪管線，目的是對普丁施壓，如果想恢復對歐洲的天然氣供應，就被迫要與烏克蘭和波蘭談判。

北溪1號天然氣管道一直是歐洲重要的能源供應管道，為制裁俄羅斯已將1號管道減半供氣，2號管道則暫不啟用。（圖／美聯社）

但是分析人士也認為，現在想要談判的應該是普丁，戰事不利讓他一籌莫展，搞完烏東公投後，他必須找個台階下來，掐斷天然氣供應是對歐洲施壓，讓歐洲逼迫烏克蘭走上談判桌。不過，業者估計修復北溪管線可能要數個月時間，現在停供天然氣是個狠招，今年冬天之前會趕不及供應讓歐洲取暖的能源。雖然如此，美國國務卿布林肯已表示，已經與盟友積極協調向歐洲供應天然氣，他認為北溪管線遭破壞對歐洲能源的韌性不會有太大的影響。

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Russian news agency RIA novosti presents evidence of Ukrainian attack on Nord Stream pipelines pic.twitter.com/OlByECI3hH — Pedro (@mfphhh) September 28, 2022

另一種說法指動手破壞管線的可能是波蘭。波蘭在歷史上對俄羅斯有著長期的深仇大恨，在這次俄烏戰爭中除美國之外，波蘭是對烏克蘭提供最多支援的國家。近幾年來波蘭為擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，從挪威引進天然氣管道，而且這條修建數年的管線剛完成測試，即將在近日開通啟用，管線設計的供應量每年可達100億立方米，2年後滿載營運時將有多餘的天然氣可以轉供給周邊的歐洲國家。

波蘭多年來對於德國引進俄羅斯天然氣相當不滿，除向其他國家購入較貴的天然氣之外，也著手引進挪威天然氣，未來與北溪天然氣管線將形成競爭態勢。由於波蘭與美國對歐洲天然氣政策的態度一致，其前副外長在北溪管線被破壞後發文「謝謝美國」，除了表達波蘭政府對俄羅斯天然氣的態度之外，可能認為是美國與波蘭合作製造了北溪管道破壞事件。

歐洲制裁俄羅而抵制北溪天然氣管道，卻受到許多歐洲消費者的反對。圖為德國民眾在北溪管道商前抗議歐洲對俄羅斯的能源制裁政策。（圖／美聯社）

目前有關北溪天然氣管道的情勢還相當混亂，俄羅斯已公開向歐洲喊話，表示願意協助北溪管道遭破壞的調查，聯合國的俄羅斯代表也說，聯合國安理會將於本周五舉行有關北溪管道破壞事件的緊急會議。經營北溪管道的德國表示，北溪管道破壞可能會觸動北約條款第5條，但如果是美國所為，情況就會變得很複雜。現在管道被破壞的現場（丹麥所屬的伯恩霍姆島）附近有各種偵察機在進行勘察，外交人員也積極穿梭，情況隨時都會有變化。