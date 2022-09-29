英國央行英格蘭銀行（BOE）干預拯救債市，使得投資人消除疑慮，美國股市主要指數今天強彈作收，一甩最近沉重跌勢，其中那指漲逾2%。

道瓊工業指數上揚548.75點或1.88%，收29683.74點。

標準普爾指數上漲71.75點或1.97%，收3719.04點。

那斯達克指數勁揚222.14點或2.05%，收11051.64點。

費城半導體指數揚升29.21點或1.22%，收2427.26點。（譯者：陳正健）1110929