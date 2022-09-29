距離年底選舉不 到兩個月，根據中廣與「蓋洛普徵信」公布的縣市長選情民調，其中桃園市長選戰，民進黨鄭運鵬以24.77%支持度領先國民黨張善政的21.38%；至於基隆市長選戰，民進黨蔡適應則以28.48%小贏國民黨謝國樑的27.22%，雙方差距在誤差範圍內；另外，澎湖縣長選戰，民進黨陳光復領先國民黨賴峰偉將近3個百分點。前民進黨立委郭正亮表示，按照蓋洛普民調，澎湖跟基隆、桃園等3縣市選情膠著，而桃園就是變數，基隆則最容易受到周玉蔻事件衝擊。

郭正亮27日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中指出，桃園市長選戰，張善政跟鄭運鵬空戰始終打不起來，對張善政比較不利，因為最後桃園市長鄭文燦一定會全力以赴，上周就傳出一份公文，已經在動員遊覽車了，這對他都是小事，他選過兩次市長，基層真的太強了。

郭正亮接著表示，他看到蓋洛普民調，張善政落後約3.3個百分點，可是不表態的民眾奇高無比，女生就有47%不表態，並不合理。

郭正亮指出，今年選舉有一個現象，就是投票率高不了，桃園市選情其實沒甚麼感覺，若是照這樣下去，因兩人感覺沒有進入肉搏階段，所以激發出來的投票率不會高。張善政團隊也要幫他出力，可是張善政旁邊的那些幕僚，都不是屬於空軍類型。

郭正亮更分析認為，如果按照蓋洛普民調，目前澎湖、基隆、桃園選情呈現膠著，其中桃園就是變數。至於基隆，則是最容易受到周玉蔻事件的衝擊，所以蔡適應非常小心。