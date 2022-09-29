新冠疫情持續燒，各國慢慢鬆綁邊境，中央流行疫情指揮中心預計在今天向行政院報告入境「0＋7」的新制，經政院同意，即可宣布在10月13日開始實施新制度。而《中時新聞網》也整理出邊境兩階段鬆綁的6個常見問題，包括入境後的交通規定、0＋7的外出規定等，供民眾參考。

一、入境還需要篩檢嗎？

今（29日）起開始實施將入境唾液PCR改為發4劑快篩。

邊境預計分為兩階段開放。（圖／指揮中心提供）

二、入境的對象有限制？

今（29日）起第一階段恢復免簽證國家的人免簽入境，從事商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等目地的活動。

◉90天免簽國：智利（Chile）、以色列（Israel）、日本（Japan）、韓國（Republic of Korea）、尼加拉瓜（Nicaragua）。

◉30天免簽國：多明尼加（Dominican Republic）、新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysia）。

◉14天免簽國：泰國（Thailand）、汶萊（Brunei）、菲律賓（Philippines）。

10月13日起第二階段開放「非免簽國」進行一般社會訪問及觀光，同時也將會取消限團令。

三、入境必須居家檢疫？

目前仍維持入境「3＋4」的規定，民眾可選擇住在防疫旅館，或是符合「1人1室」條件的自家住宅或親友住所。不過，10月13起預計將入境檢疫措施改為「0＋7」，但自主防疫的居住地仍與上述的居家檢疫住所規定相同。

入境0＋7預計在10月13日上路。（圖／指揮中心提供）

四、入境後的交通規定？

目前只能由防疫車輛、親友或是自駕前往居家檢疫的場所，不過，10月13日起若入境「0＋7」上路，入境者若沒有確診症狀，可以搭乘大眾運輸工具回家。

0＋7入境規定。（圖／指揮中心提供）

五、0＋7的外出規定呢？

有需求可以外出，但要有2天內「快篩陰性」的證明，上班或上學期間都要全程戴口罩，禁止去醫院陪病、探病，也避免去長照機構。若有用餐的需求，可在餐廳單獨或和特定對象共餐，離開座位要立刻戴口罩。

六、團客入境快篩陽性？

團客快篩陽性以後，比照國人確診的檢疫機制處理，由業者主動通報，經醫師評估確診後，則要進行7＋7居家隔離；同行旅客若快篩陰性，則可以繼續行程、不受影響。