台泥(1101)今日宣布完成逾4.25億美元海外存託憑證發行，此籌資案是過去2年以來，台灣發行規模最大的企業海外存託憑證發行，只花了短短數小時即獲得投資人超過基本發行規模(4.25億美元)的5倍逾21億美金認購訂單。台泥說，這次海外存託憑證成功發行，顯示海外投資機構認同台泥布局全球新能源的方向，也有效提昇公司國際市場能見度。

台泥張安平董事長帶領團隊參與10場NDR視訊說明會，向投資機構說明台泥未來發展策略。張安平表示：在2022年全球氣候劇烈變化的狀況下，台泥在永續之路的堅持，仍能獲得國際投資機構的認同，這些專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥，也將讓台泥能繼續堅定地朝向EARTH HELPER幫助地球的未來環境的精神，持續永續經營。

儘管近期市場因升息及政治情勢而存有不確定因素，造成較大的市場波動，但台泥在循環經濟和新能源的持續投入，致力成為國際化的綠色科技公司，吸引了許多國際優質投資機構踴躍認購。