徐巧芯留言。(取自陳時中臉書)

根據根據中廣．蓋洛普徵信26日發布8縣市最新民調，其中台北市部分，民進黨台北市參選人陳時中支持度排名第三，他27日比喻自己是「龜兔賽跑」中老實的烏龜，昨(28日)更在臉書談到競爭對手借題發揮、見縫插針，但就像受訪時提到的「龜兔賽跑」，慢慢用政策跟正能量一次又一次去說服選民。對此，國民黨台北市議員徐巧芯現身在其貼文底下留言85字，「你是買疫苗的時候像烏龜，但上周玉蔻節目的時候可是跟兔子一樣跳的有夠快的」。該則留言獲得超過1500則留言，迴響熱烈。

台北市長選戰日熾，高喊「就是愛阿中」的名嘴周玉蔻，連日猛攻國民黨參選人蔣萬安父親陳年緋聞，引發社會反感，嚴重衝擊民進黨參選人陳時中選情。陳時中昨在臉書談到，對所有媒體他都一視同仁，以禮相待、以理性相待。

對於陳時中的說法，徐巧芯則是現身留言，「你是買疫苗的時候像烏龜，但上周玉蔻節目的時候可是跟兔子一樣跳的有夠快的，一下就跳到辣新聞了，還跳12次。只敢說對張淑娟的事情『遺憾』，卻完全不敢說明是誰造成的，選擇對加害者沈默的人，就是幫兇」。