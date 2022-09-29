汪小菲和張穎穎的戀情一直是外界焦點，雖然始終未公開認愛，還是經常被媒體捕捉到出雙入對的畫面。日前張穎穎開心分享訂了2支新iPhone，卻被眼尖網友注意到「另外一個手機是給汪（小菲）的？」，她也坦率回應：「你真聰明。」這種半默認行為，再次掀起一波討論。近日汪小菲的媽媽張蘭開直播時，有網友留言「張穎穎進門沒」，她反應也隨之曝光。

自從汪小菲與前妻大S分手後，張蘭對他的新對象張穎穎十分不看好，網友多次詢問對於她的看法，不僅多次否認，更直接斷言兩人「不可能！」近日有網友在直播中問她「張穎穎進你家門沒？」張蘭則立刻回應「門兒是進不來，縫兒都沒有！您就別操這個心了」再次打槍張穎穎。

事實上，張蘭經常遭網友留言詢問「新媳婦」張穎穎與兒子的關係，而她態度一直非常明確，曾自曝對新媳婦的要求只要善良就好，也表示兒子和張穎穎兩人「不可能的！別再問這些事了！」更曾暗指女方是「臭蟲」。

張蘭對於兒子汪小菲與緋聞對象張穎穎態度始終相當明確。(圖/微博)

相較於汪小非與張穎穎不斷的被自己長輩打槍，前妻大S跟新任丈夫具俊曄這段異國婚姻，則是受到眾多人祝福，具俊曄暫緩原有的韓國事業，以DJ身分來台發展，兩人甜蜜的感情也受到不少人的羨慕。