媒體人周玉蔻近期猛攻國民黨台北市候選人蔣萬安家族，不僅喊出「喜歡周玉蔻就投給陳時中」，更與市議員王鴻薇、前中姐張淑娟在地檢署前大鬧，引發各界譁然。一份最新民調顯示，高達43.9%民眾認為蔣表現較出色，無黨籍候選人黃珊珊34.0%，民進黨候選人陳時中僅12.3%。此結果引熱議，大批網友認為陳被周害慘，不少人更拍手叫好。

《Yahoo》自27日起針對年底台北市長選戰進行網路民調，截至今（29）日早上7時30分，已有23600人參與投票。在「你認為誰的整體表現較出色？」這題，蔣萬安以43.9%奪冠，黃珊珊以34.0%居次，陳時中以12.3%墊底，不知道／沒意見為8.1%，其他為1.7%。

針對「你認為參選人的哪項政見最吸引你？」認同蔣萬安提出的「長照三箭」者最高達36.8%，黃珊珊「未來宅」居次達18.5%，不知道／沒意見為15.2%，黃珊珊提出的台北右岸為8.7%，陳時中提出的士林北投路網計畫6.2%，陳時中提出的公廁三寶5.4%，蔣萬安提出的元宇宙防災5.1%，其他則為4.1%。

此消息引熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「陳時中真的被蔻蔻害慘了」、「陳時中應該哭倒了！」「笑死！支持周玉蔻繼續鬧！」「果然惡人自有天收」、「民進黨集體崩潰ing」、「周玉蔻這樣鬧，就算是深綠也受不了啦！」