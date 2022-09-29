彰銀(2801)看好桃園青埔特區發展前景、並因應數位化發展潮流，將原位於新北市三重的東三重分行喬遷至桃園市中壢區青埔特區更名為「青埔分行」，打造為全新數位分行、於28日隆重開幕，提供客戶多樣化的數位金融服務體驗。

彰銀表示，桃園青埔特區近年來發展快速，除了高鐵、機捷及航空三大交通獨特優勢外，在亞洲矽谷、航空城等國家級建設及各項工商經貿、基礎建設帶動下，生活機能蓬勃發展，周邊住宅區、商圈具備潛在商機。

桃園為發展多元產業及智慧科技城市，彰銀青埔分行以數位分行形式進駐，有別於一般傳統分行，青埔分行營業大廳採用簡潔俐落設計元素，搭配銅金色簡約櫃檯吊燈，傳遞數位化實體通路溫暖的服務熱忱。

彰銀青埔分行櫃檯旁設置數位金融體驗區，多媒體數位取叫號設備結合數位迎賓系統，提供VIP貴賓臨櫃專屬服務。客戶可使用現場提供的平板設備、或預先以手機線上預約填單，省去手寫填單時間及填錯重寫困擾，同時亦提供APP行動取號，大幅減少等待時間。

此外，彰銀青埔分行室外設置大型數位電視牆，聚焦適合在地年輕雙薪家庭的金融商品。開幕期間提供多項優惠活動，民眾可直接掃描數位廣告QR Code、或親洽青埔分行了解相關優惠訊息。

彰銀力行友善金融服務，青埔分行在自動化服務區設置符合輪椅及視障民眾使用的無障礙ATM，保障身心障礙者的金融自主權利。營業廳內設有友善金融服務專區，對長者及身心障礙者，除優先提供收件服務外，並提供適合信託商品，以保障客戶財產安全。

此外，青埔分行針對聽語障客戶設有貼心的手語翻譯視訊服務，並提供事先預約真人現場手語翻譯服務。同時，彰銀青埔分行同時也是雙語分行，在實體及虛擬數位通路均有提供外籍人士多元便捷的雙語金融服務。

彰銀董事長凌忠嫄表示，金融科技日新月異，青埔分行除全面提升友善金融環境軟硬體、照護關懷高齡及金融弱勢服務客戶，且明年將引進智慧櫃員機系統，盼讓民眾體驗銀行數位服務模式，並持續引進及優化數位作業流程，以大幅提升作業效率、實踐綠色金融目標。