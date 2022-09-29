中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，擁有甜美臉蛋及傲人魔鬼身材，加上在場邊應援的熱情活力，累積一票死忠粉絲，周邊商品「樂天女孩卡」開放預購後掀起搶購熱潮，開賣半小時隨即完售，據悉，林襄去年推出的個人髮香卡，經過一年時間，目前喊價到一張7萬，連她聽到後都直呼難以置信。

樂天女孩迎接10月9日及10日「辣酷甜趴」，不僅首創全成員官方代表徽標，女孩卡（Rakuten Girls Cards）也已經上市，女孩卡每包5張售價80元，內容分為女孩真髮封入髮香卡、勝利女神簽名卡及雙簽卡等，所有卡款皆封入卡包，此外，整盒裝分平裝紙盒及精裝松木盒，卡片隨機配置於兩種包裝盒中，為了滿足收集的粉絲，含至少8張簽名加唇印卡，其他是平行閃卡及各式限量卡，另有限定OL制服簽名卡6款，就藏在辣酷甜趴球場限定卡包中。

周邊商品「樂天女孩卡」開放預購後，僅半小時就馬上搶購一空，根據《TVBS》報導，擁有超高人氣的林襄，去年推出的個人髮香卡，限量5張都被同一個人搶購到，經過一年時間，價格已經飆漲到一張7萬至8萬，連林襄得知後都覺得不可思議，還在個人Instagram限動轉發該則新聞。

林襄去年推出的個人髮香卡，價格飆漲到一張7萬至8萬。(95_mizuki IG)

樂天球團規劃10/9 、10/10舉辦的「辣酷甜趴」，內野東上層BCD區和西上BCD區為「香香席」，由女孩們各自擔任區長，據悉，目前林襄、籃籃的套票都已經完售，看出兩人人氣相當夯。