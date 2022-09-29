戰鬥藍26日公布年底縣市長選舉民調，桃園市長選舉部分，民進黨參選人鄭運鵬獲24.77％領先，國民黨參選人張善政以21.38％居次。對此，資深媒體人羅友志直言，桃園不要說選輸，在國民黨台北市議員王鴻薇「論文門」幫了大忙，民進黨又犯「陣前換將」之後，還只是險勝，「朱立倫都該下台謝罪了！」

中廣及蓋洛普徵信公司26日發表最新民調，桃園市在民進黨歷經林智堅論文遭雙殺事件後，鄭運鵬仍以24.77％領先、國民黨張善政居次21.38％。對於張善政落後鄭運鵬的情形，中廣董事長趙少康從民調數據分析，認為張善政主要輸在年輕選民，不過由於民調是在花東地震前進行，地震效應恐未充分反應。

針對這份民調，有許多人認為有「樣本數太少」以及「分佈有誤」等疑慮。對此，羅友志28日在臉書諷刺，2020年總統大選民調，動輒1068-2400份，搭配「貝式定理」做全國各縣市延伸分析，吹捧成「民調界劉伯溫」，如今5000份樣本，只因為不如你意，就是「不準」？對於有人炒作戰鬥藍在鬥朱立倫，唱衰國民黨選情，羅友志反酸「喔，趙少康已經被你們逐出國民黨了是嗎？」

羅友志直言，桃園不要說選輸，在王鴻薇幫了大忙揭露林智堅論文抄襲，加上民進黨犯了「陣前換將」之後，還只是險勝，「朱立倫都該下台謝罪了！」