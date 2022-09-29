臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

媒體人周玉蔻27日在節目爆哭，痛批國民黨台北市長候選人蔣萬安用「小倆口」形容她與民進黨候選人陳時中的關係，陳昨（28）日受訪回嗆「有一些候選人也要注意自己的口德啦！」此說法引熱議，大批網友質疑，「張淑娟被周玉蔻抹黑時，你怎麼不呼籲要有口德？」不少人更直呼陳的言論「真噁心」。

民進黨台北市長候選人陳時中昨日上午跨區到新北市汐止橫科市場掃街，針對周玉蔻近來衍生的爭議，被問到會不會擔心選戰一直被轉移焦點？陳表示，所以希望大家不要這樣去轉移相關的一個焦點，有些候選人也要注意自己的口德，因為口德也代表自己的品德。

至於要注意什麼口德？陳時中則表示，就像影射什麼「小倆口」，這些都是沒有什麼口德的事情。

陳時中的說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「張淑娟被周玉蔻抹黑時，你怎麼不呼籲要有口德？」「怎麼周玉蔻罵別人時你不這麼說呢？」「爬上隔板看人家如廁又是什麼德？」「從這個人口中說出『注意口德』這幾個字，笑死人！」「真是噁心的大人」、「真噁心！」「有夠惡劣的說法」。