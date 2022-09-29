iPhone手機內建電池健康度，蘋果用戶可查看電池耗損情況，一名男網友表示，常看到很多人上網發文哭訴iPhone的電池健康度百分比又降低，但他認為手機只要有充電、放電就會耗損，再加上手機的保護機制和過去也不一樣，呼籲網友不要再在意電池健康度，此話一出，引發網友共鳴。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，Apple最近推出最新iPhone 14後，突冒出一堆人發文在意電池健康度，他直言，除非手機買回家都供奉在神桌前，否則手機只要有充電、放電的情況下，電池會耗損。

原PO表示，很多人對手機電池的觀念還停留在2012年，事實上手機電池設計跟10幾年前已不一樣了，不時還會看到有人發文比賽誰的手機電池健康度掉得較少，留言下方一堆人發現電池健康度百分比很低，就開始窮緊張，整天心神不寧、疑神疑鬼賠掉自己身體的健康度，「這樣值得嗎？」

原PO強調，手機買了就是要用，現在手機保護機制和過去不同了，所以可以安心使用、放心充電，有支援快充就快充，沒快充的也能繼續使用豆腐頭，總之不要再在意電池健康度了。

貼文上線後，網友也紛紛留言，「說的是事實，電池就是個消耗品，大不了花個2至3千換原廠電池後，又是一條龍」、「蘋果用戶真的該提升素質，不要老是在意雞毛蒜皮的事」、「用智慧手機是為了幫助生活更美好，不是買回來幫自己徒增煩惱與憂鬱」、「一堆用1至2年就換手機，在那邊在意健康度幹嘛」。