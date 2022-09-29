今天清晨不到6點，大台北上空又出現「轟隆隆」巨響，戰鬥機低空飛過市區，不少人嚇到驚醒。今年國慶空中預演共3次，除了9月27日、今天，再來就是10月5日，時間均為早上5點50分至7點40分。

國防部表示，空中預演將出動CH-47SD契努克運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、勇鷹高教機、F-5戰機及AT-3教練機。今早已有戰機從總統府上空飛過，中正、萬華區居民都有注意到呼嘯而過的轟隆聲響。