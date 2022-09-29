高雄銀(2836)28日召開法說會，受惠升息效應及存放款結構優化，2022年上半年稅後淨利5.72億元、年增達18.08％，改寫同期新高，每股盈餘（EPS）0.45元。展望後市，高雄銀仍聚焦放款及理財業務推展，持續提升放款動能，以提升獲利表現、並強化資產品質。

高雄銀2022年上半年淨收益20.66億元、雖年減0.49％，但受惠備呆提存年減達69.91％，使稅前淨利6.46億元、年增達25.85％，稅後淨利5.72億元、年增達18.08％，雙創同期新高，每股盈餘0.45元。資產報酬率（ROA）0.21％、股東權益報酬率（ROE）3.42％。

高雄銀總經理徐翠梅表示，受惠美國聯準會及台灣央行升息效應，上半年淨利差（NIM）、存放款利差分別為1.14％、1.65％，各年增0.13、0.31個百分點，帶動利息淨收益14.31億元、年增4.25％，且手續費淨收益3.46億元、年增達35.53％，亦見顯著成長。

至於高雄銀上半年淨收益略為減少，主因資本市場波動加劇，導致上半年財務操作淨收益2.55億元、年減達40.14％所致。不過，資本適足率（BIS）12.75％、第一類資本比率11.22％、逾放比0.29％、備呆覆蓋率513.53％，資本適足性及資產品質皆維持一定水準。

高雄銀上半年存款平均餘額2365億元、年增17億元或0.72％，放款平均餘額1636億元、年減139億元或7.83％，徐翠梅說明，主要考量資金運用效率，減少較低利率的政府貸款180億元，轉承作較高利息的太陽能光電、廠房及中小企業貸款，以提升淨利息收入所致。

同時，高雄銀存款結構亦見明顯優化，上半年活存年增160億元、占比自51.02％升至57.42％，定存年減143億元、占比自48.98％降至42.58％。徐翠梅指出，高雄銀存款結構持續朝正向發展，目前活存占比已續升至60％。

展望後市，徐翠梅表示，由於疫情、通膨及升息可能導致全球經濟走緩，高雄銀仍以放款及理財業務推展為主軸，持續提升放款動能，深耕聯貸及企業戶、加強中小企業放款及妥善運用信保基金保證，以提升獲利及強化資產品質。