中新經緯用戶端29日報導，10月1日起，大陸將實施一批新規定。將擴大跨省申領身分證範圍、禁止水果味電子菸、減少自小客驗車次數等諸多便民措施。

1.大陸全國新規：

大陸海關總署調整必須實施檢驗的進出口商品目錄：

調整必須實施檢驗的進出口商品目錄。對涉及非危金屬材料及其製品、電子行業加工設備、乾燥器設備及器具等87個10位海關商品編號的商品，取消海關監管條件「A」，海關對相關商品不再實施進口商品檢驗。

央企將設首席合規官（法規遵行長Chief Compliance Officer，CCO）：

大陸國務院國資委印發的《中央企業合規管理辦法》施行，明確提出中央企業應當結合實際設立首席合規官，不新增領導崗位和職數，由總法律顧問兼任，對企業主要負責人負責，領導合規管理部門組織開展相關工作，指導所屬單位加強合規管理。

產業方面：

所有水果味電子菸全面下架：

大陸《電子菸強制性國家標準》將正式生效，所有水果味電子菸全面下架，大陸全國統一電子菸交易管理平台只提供國標菸草口味電子菸和具有兒童鎖的菸具。

化妝品電子註冊證實施：

根據大陸國家藥品監督管理局發布相關公告，按照《化妝品註冊備案管理辦法》獲准註冊的特殊化妝品和化妝品新原料，及獲准註冊證變更、延續的特殊化妝品，發放電子註冊證。此前已發放的紙質註冊證在其有效期內繼續有效。

交通兩大新變化：

驗車重大變化：

根據大陸公安部等部委聯合印發的《關於深化機動車檢驗制度改革優化車檢服務工作的意見》，對非營運小微型載客汽車，將原10年內上線檢驗3次調整為檢驗2次(第6年 第10年)，並將原15年以後每半年檢驗1次，調整為每年檢驗1次。

新增道路交通標誌：

針對近年來出現的新設施、交通管理新需求，該標準增加了「電動汽車充電站」「電動自行車車道標誌」「禁止電動自行車進入標誌」「注意積水標誌」等18項新的交通標誌。

2.地方新規：

多地啟動首次申領身分證「跨省通辦」試點：

大陸多個省市將逐步啟動首次申領居民身分證「跨省通辦」試點工作，年底前，在試點地區實現群眾首次申領居民身分證可在現居住地就近辦理。2021年以來，公安部部署在京津冀、長三角、閩贛、粵湘、川渝黔等區域內開展這項試點工作。

京津冀三級和二級定點醫療機構互認：

京津冀三地醫保部門聯合印發通知，進一步擴大京津冀異地就醫定點醫療機構互認範圍。年將京津冀區域內三級和二級定點醫療機構納入互認範圍。

河南明確養老服務目標：

《河南養老服務條例》實施。到 2022年底，河南省要基本實現每個街道有 1 處養老服務中心，每個社區有 1 處養老服務場所，每個縣至少有 1 所特困供養機構。

人工智慧領域首部省級地方法規施行：

《上海市促進人工智慧產業發展條例》施行，這是上海繼《上海市資料條例》後的第二部數位經濟領域地方法規。

雲南失業保險金標準上調：

全省失業保險金發放標準要按照當地最低工資標準的90％執行。與2022年最低工資標準同步調整，調整後的失業保險金月計發標準為：一類地區1710元（人民幣，下同）／月，二類地區1575元／月，三類地區1440元／月。