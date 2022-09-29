《美麗島電子報》董事長吳子嘉指控民進黨台北市長候選人陳時中，疫苗採購有貪污未遂嫌疑，並喊話歡迎陳趕快去告他。國民黨台北市前議員羅智強質疑，陳為何至今不敢對吳提告，這點有違政治人物紅線「反常必有妖」，羅認為陳害怕一旦上法庭、司法介入調查，機密30年的合約就得放在法院檢驗，他所有做過的事包括疫苗真相，通通會被公諸於世。

羅智強昨（28）日在臉書發文質疑「陳時中為何不敢告吳子嘉？」羅表示，吳子嘉半個月前指控陳時中疫苗採購有貪污未遂嫌疑，至今陳卻都不敢提告；政治人物有一條紅線不能被侵犯，只要被指控貪污，幾乎沒有例外一定提告，那為什麼陳不敢告？因為只要上法庭、司法介入調查，機密30年的合約就得放在法院檢驗。

羅智強進一步指出，疫苗採購有太多離譜作為，例如壓低預算、扶植高端、拒絕代工AZ等，這些疑雲陳時中是不是害怕被公開？

對此，羅智強直言「反常必有妖」，他認為陳時中就是作賊心虛，擔心法院進入調查後，會把他所有做過的事包括疫苗真相，通通都公諸於世。