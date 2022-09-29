九合一選舉腳步日近，國民黨桃園市議員黃敬平日前自費委託民調機構，完成「新聞議題對桃園市長投票意向影響」的民調，結果發現國民黨桃園市長候選人張善政以32.3%的支持度居冠。該民調曝光後也引發網友討論，不少人表達挺張善政，但也有人認為張善政應再加強戰鬥力，否則很危險。

根據黃敬平在臉書公布於9月16日至9月18日間完成的民調，結果顯示，張善政獲得32.3％的支持度，其次為民進黨候選人鄭運鵬28.6％、無黨籍候選人鄭寶清的9.9％、民眾黨候選人賴香伶的4.5％。黃指出，結果顯而易見的，面對綠營的「亂槍打鳥」戰術，大多數民眾依舊保持理智，並未隨著抹黑攻勢瞎起鬨，反而是顯示出民眾對此感到反感，轉支持張善政、鄭寶清。

該民調也引發網友在《LINE TODAY》相關報導底下熱烈討論，有超過180則留言，其中有人表示「下架民進黨」、「張善政要再增強戰鬥力吧，不然很危險喔，只領先鄭不到4%」、「這次的用選戰很激烈，各種抹黑太誇張，大家務必出來投票」、「桃園人發揮你的大智慧選對的人，否則苦的還是桃園人，加油」、「我桃園人，只投給會做事的張市長」、「說真的張善政的民調跟鄭運鵬差距不大還是要小心，大家一同幫忙拉票才是真的，拜託大家」、「張善政形象不錯～行政院長時期就蠻喜歡他的」。