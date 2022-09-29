中國常駐聯合國代表團網站當地時間28日發布中國常駐日內瓦副代表李松在「殖民主義遺留問題對享有人權負面影響專題討論會」發言強調，殖民主義國家今天對原殖民地國家的支持，不是恩賜，而是道義責任。

李松指出，殖民主義是美國、英國等西方國家的歷史原罪，是全球人權史上的至暗時刻，是人類文明史上難以癒合的傷疤。人類已經進入21世紀，殖民主義遺留問題仍廣泛存在，遺毒甚遠。這些國家必須反省歷史，改正錯誤。

中方呼籲：首先，尊重原殖民地國家自主選擇的人權發展道路。在國際關係民主化的今天，任何國家都不能再騎在他國頭上欺凌壓榨、指手畫腳。那些歷史上的殖民主義國家，如今有何臉面以「人權衛道士」自居？敦促有關國家摒棄藉人權問題干涉他國內政的做法，不得把人權問題政治化、工具化，更不得以人權為名強推政權更迭。

第二，加大對原殖民地國家的經濟幫扶。殖民主義國家的繁榮是建立在原殖民地國家的犧牲之上的。今天對原殖民地國家的支持，不是恩賜，而是道義責任。在疫情蔓延背景下，發達國家應該在減免債務、發展援助、技術轉讓等方面採取更加實在的舉措，助力原殖民地國家發展權的普遍實現。

第三，剷除殖民主義的思想根源。殖民主義看似已成歷史詞彙，但在當今世界仍有形形色色的表現，霸權主義、種族主義、排外主義都是典型代表。各方要秉持人類命運共同體理念，弘揚全人類共同價值，推動全球人權事業健康發展。

人權理事會第48屆會議通過了中國提交的「殖民主義遺留問題對享有人權的負面影響」決議，啟動了人權理事會關注並討論該問題的進程。中方呼籲人權理事會持續關注這一問題，為切實解決殖民主義遺留問題，促進國際人權事業發展發揮更大作用。