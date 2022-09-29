小編今（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。在歐洲能源危機背景下，當地能源化工企業在海外尋求俄羅斯天然氣替代品頻頻碰壁，恐怕無法在短期內解決天然氣價格居高不下的難題，為此多家企業選擇直接前往中國建廠，包括德國化工企業巴斯夫、法國石油公司道達爾、英國化學品業者英力士等公司。

【1】天然氣飆漲 歐企奔陸擴廠

巴斯夫在廣東湛江投資的巴斯夫（廣東）一體化基地項目舉行首套裝置投產儀式。這是巴斯夫迄今為止最大的海外投資項目，投資總額高達100億歐元，該項目建成後將成為巴斯夫在全球的第三大一體化生產基地，僅次於德國路德維希港及比利時安特衛普基地。

【2】台積電雜音又起 7奈米產用率恐下墜

台積電警報再響，繼摩根大通評估再度調漲代工價格可能性偏低後，市場目光聚焦產能利用率，瑞銀證券點出，受制於Android陣營智慧機需求差，以及CPU、GPU客戶升級5奈米製程，研判7奈米製程明年上半年產能利用率恐只剩7成，內外資大行看訂單能見度保守以對。

【3】終於等到了 10／13起國境解封

行政院長蘇貞昌28日視察桃機國門開放整備情形時表示，29日（周四）行政院會將聽取指揮官王必勝報告，若各部會都形成共識，將由指揮中心29日對外宣布，10月13日起開放國門。同時，入境檢疫將改為0+7，入境團客若有人確診，指揮官王必勝表示，同行者將以篩代隔，若快篩陰性，相關行程繼續照走。

【4】罕見! iPhone 14大陸銷量滑鐵盧

備受市場關注期待的蘋果新機iPhone 14，16日在大陸正式上市後，傳出機型銷售兩極化，整體表現不如預期，甚至黃牛被迫賠錢清倉的消息。機構分析指出，i14在大陸銷量出現罕見的兩位數下滑，顯示當初預期過於樂觀，可能成為蘋果史上銷量最差的機型。

【5】人民幣貶破7.2大關 創14年新低

中國外匯交易中心28日公告人民幣兌美元中間價報7.1107、下調385點，刺激人民幣在岸、離岸匯價雙雙貶破7.2元大關，來到逾14年以來新低。最終在岸匯價收在7.2458、大貶878個基點；更多反映國際投資者預期的離岸匯價盤中一度突破7.26關口，直到晚間6點半回彈報在7.2352價位。