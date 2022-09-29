藝人吳鳳從土耳其來台發展，和老婆Rynne（陳錦玉）結婚後，生下2個女兒，常在社群網站分享日常的他，也不時會對各種議題發表看法，近日到大學演講時，聽到台下大學生表示：「台灣學生比較害羞，不太敢跟外國學生交流」，對此，他強調「別用這個當藉口」。

吳鳳表示害羞這件事小時候可以接受，但若到一定年紀還這樣，可能會阻礙進步，這樣在國際舞台上怎有能力表達台灣的力量?若因此未跟世界建立良好關係，絕對是件可惜的事，接著呼籲所有人：「千萬不要把害羞這件事變成一個恐懼，而且台灣最需要國際化的時候，擁有最大的力量的年輕人說自己害羞！這個我無法接受」。

吳鳳近日演講時，也不忘跟台下大學生喊話，大家都是有能力的成人，不要用害羞當藉口錯過很多機會，尤其在他心中台灣年輕人不僅有自信，也有獨特風格跟想法，希望所有人都能抱持堅信自己的信念，好好跟世界接軌。

對此，網友紛紛留言：「這跟教學方法有很大關聯」、「我覺得不是害羞，是壓抑，臺灣的育兒環境，導致我們的孩子從小就要守規矩」、「做個獨立負責的大人，應該勇敢表達，不應該把退縮懦弱包裝成害羞」、「臺灣人害羞這件事是一直存在的事實，很難10年或20年之間就改變」、「害羞跟從小的教育很有關係，台灣的教育改革很重要」。