年底九合一選舉，引發各界關注。媒體人韋安認為，台北市、新北市、新竹市的選戰，已在民眾心中形成「正邪對抗」氛圍，新北市市長侯友宜有「好好做事」的人設，攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安、民眾黨新竹市長候選人高虹安兩人的主力，現在都陷入道德和信用危機；故他預估蔣、高勝選已是必然，至於侯更將大贏對手40萬票。

韋安昨（28）日在臉書發文表示，台北市、新北市、新竹市的選戰，已經在民眾心目中形成「正邪對抗」的氛圍，侯友宜本身有「好好做事」的人設，而且更有十足亮眼的政績支撐；攻擊蔣萬安、高虹安兩人的主力，現在自己則都陷入道德和信用危機。

韋安認為，台北市、新北市、新竹市這3地的負面選戰已經完全無效，再繼續炒作相關負面議題，只會繼續強化「邪惡」與「正派」之戰的張力而已。

針對目前情勢，韋安評估，侯友宜不僅年底選戰能夠「穩贏」，而且得票數還會超過上屆與對手的29萬差距，上看40萬票之高；至於蔣萬安、高虹安的勝選幾率，「已經不需有什麼疑慮了」。