勇鷹高教機、F-5戰機，以及AT-3教練機與雷虎小組，陸續飛越總統府上空。(空軍第七聯隊提供)

國內民眾每年最期待的雙十國慶國軍空中兵力預演今天清晨第二次登場，參與展演活動的空中各型戰機包含勇鷹高教機、F-5戰機、雷虎小組AT-3教練機，以及高掛國旗的CH-47SD運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機，相繼飛越北市上空。但今年最大亮點，就是首度有女飛官執行主力機及預備機飛行任務，分別是F-5E戰機2號機飛官鍾靜宜上尉，以及雷虎小組預備機飛官謝蕓梃少校。

我國第三位女性飛官謝雲梃少校將擔任雷虎預備機任務。(青年日報提供)

鍾瀞儀自空軍航空技術學院畢業後，因懷抱翱翔天際夢想，投入空軍飛行訓練。目前在台東志航基地擔任教官，因表現優異，2018年國防部春節戰備操演，她也負責緊急起飛攔截項目操演。蔡英文總統前往台東基地視導時，更擔任說明官任務。

鍾瀞宜上尉將擔綱國慶空中分列式主力機種操演任務首位女性飛官。(國防防提供)

鍾瀞宜上尉將擔綱國慶空中分列式主力機種操演任務鍾首位女性飛官。(國防防提供)

目前服役於空軍官校戰鬥組擔任飛行教官的謝雲梃少校，為國內第三位女性戰鬥機飛官，從空軍官校畢業後，就立志擔任首位雷虎小組女性飛官，如今終於圓夢，實際上在兩年前的雙十國慶，她也擔任過雷虎預備機任務。

勇鷹高教機、F-5戰機，以及AT-3教練機為國慶操演全力進行演練。(空軍第七聯隊提供)

勇鷹高教機、F-5戰機，以及AT-3教練機為國慶操演全力進行演練。(空軍第七聯隊提供)

雙十國慶空中操演預演今天清晨第二次進行預演，包括阿帕契攻擊直升機、勇鷹高教機、F-5戰機，以及AT-3雷虎小組，陸續飛越總統府；勇鷹高教機將取代部隊訓練機F-5戰機，編隊衝場象徵薪火傳承。

今年國慶主題是「守土衛國、你我同行」。為求空中操演完美演出，今天凌晨5時50分起至7時40分在總統府前上空進行預演，下次全兵力預演，將在下週三（10月5日）5點50分至7點40分，想要搶先目睹的民眾，將可再把握機會。國防部表示，若遇到天候不佳，則會順延至隔天進行。