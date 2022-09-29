央行發4項聲明，強調 「不會採行外匯管制措施」。央行總裁楊金龍今將赴立法院備詢，昨天傍晚，央行緊急發聲明表示，總裁昨（27）日列席立法院院會並備詢，有委員質詢假設兩岸緊張，或美國大幅升息，外資撤出我國，假設外資短期內撤出1,000億美元，央行如何因應等議題，部分媒體報導與楊總裁之答詢內容不盡相同，為免外界誤解，特補充說明如下。

一、我國外匯存底截至6月底有5,490億美元，外幣流動性更高達6,914億美元；我國國際收支健全，對外貿易均呈順差，且外債極低；加上國人持有外匯存款約2,700多億美元及海外淨資產8,000多億美元，這些資源足以因應國際資本大幅移動。例如1997年亞洲金融風暴及2008年至2012年全球金融危機、歐債危機等國際重大事件，本行均透過彈性有效之貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場，讓台灣安然度過危機。

二、自本年以來，美國升息、國際股市大跌，外資賣超台股並匯出，截至目前外匯市場運作順暢，尚屬穩定。若美國再升息造成外資大量流出，本行有足夠能力可以因應外匯市場的波動。

三、至於兩岸緊張情勢，觀諸歷史，即使1995年台海飛彈危機及本年8月初中國軍演，台灣從未實施外匯管制，透過外匯管理措施，足可維持金融市場穩定。

四、委員質詢假設兩岸緊張或美國大幅升息，出現短期外資大量撤出情形，本行不會採行外匯管制措施。