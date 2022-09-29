近8年勇奪4座總冠軍，加上當家球星柯瑞(Stephen Curry)獨樹一格的亮麗球風，使得勇士成為了世界關注度最高的體育隊伍，同樣熱度破表的南韓男子人氣天團防彈少年團(BTS)，日前在官方推特曬出團內成員Suga手拿勇士3號戰袍的照片，也引來柯瑞親自回應。

上賽季韓國男團Got7的成員BamBam擔任勇士全球大使，擁有高人氣的他在明星賽投票期間，在個人推特幫勇士前鋒威金斯(Andrew Wiggins)拉票，讓生涯連明星賽替補都擠不進去的威金斯，最後竟成為西區明星賽先發球員，不少媒體認為威金斯能高票入選，與大量K-Pop(韓流)粉絲有絕對關係。

Love the jersey SUGA!! See you soon ✈️ https://t.co/aZW0NXm2S9 — Stephen Curry (@StephenCurry30) September 27, 2022

在看到Suga的照片之後，柯瑞也轉推了防彈少年團的貼文，並寫下「愛死這件球衣了，我們很快會見面」，而媒體日結束之後，勇士將迎來與巫師的日本熱身賽，由於本身主要贊助商為日本樂天集團(Rakuten)，加上對手巫師陣中有著日本混血球員八村壘，預計將吸引大批粉絲前往觀戰。

Next stop: Tokyo ✈️ pic.twitter.com/Lz0IjJYTGQ — Golden State Warriors (@warriors) September 27, 2022

昨日已出境前往日本的勇士，官方也特地錄製一段球員們登機前的影片，克雷湯普生(Klay Thompson)秀了一段日文「Konichiwa(你好)」，卓雷蒙格林(Draymond Green)則是談到去年在東京奧運代表美國男籃奪下金牌的回憶，而柯瑞則是對著鏡頭說：「要飛去東京了！」看得出神情相當放鬆。