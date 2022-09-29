據美國之音報導，37名共和黨議員美東時間周三(9月28日)共同提出《2022年台灣政策法》(Taiwan Policy Act of 2022)，要求華盛頓支持加強台灣防衛能力以阻遏中國軍事侵略。繼兩周前美國參議院外交委員會表決通過旨在全面強化美台關係的哦《2022年台灣政策法》後，共和黨眾議員也提出該法案的眾議院版本，這個版本保留了一些被參院外委會修改的條文，同時還要求美國增加對台防衛政策的戰略清晰。

報導稱，眾議院外交委員會首席共和黨眾議員麥考爾(Michael McCaul)在一項聲明中表示，《2022年台灣政策法》旨在通過一些方式加強台灣的防衛能力以阻遏中國共產黨的侵略。這些方式包括：建立一套完整的工具來增加台灣軍事能力以威懾並擊潰中國共產黨的攻擊；將美國對台灣的政策現代化；增加美國對中共侵略台灣的戰略清晰；加強美台雙邊關係；以及在國際上支持台灣。

麥考爾的聲明提到，類似的立法最近已經通過參議院外委會的表決。

參議院外委會9月14日以壓倒多數通過了由外委會主席、民主黨人梅嫩德斯(Bob Menendez)及共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)今年6月提出的這項跨黨派法案。

報導稱，同時也是眾議院共和黨人成立的中國工作組(China Task Force)主席的麥考爾說，「台灣是美國的重要國家安全夥伴，其民主正遭受中共前所未有程度的威脅。現在是時候武裝我們的盟友了--在入侵發生之前，而不是之後。我很自豪能與36位同仁推出這項重要的立法，立即協助改善台灣的防衛。威懾是阻止中共挑起可能嚴重損害美國國家安全的衝突的關鍵。」

報導稱，除了麥考爾眾議員外，這些共和黨眾議員包括眾議院「台灣連線」創始人夏伯特(Steve Chabot)以及最近曾經訪台的坦尼(Claudia Tenney)、巴爾(Andy Barr)、威爾森(Joe Wilson)、卡馬克(Kat Cammack)等議員，其他如加拉格爾(Mike Gallagher)、蒂法尼(Tom Tiffany)、金映玉(Young Kim)、史密斯(Chris Smith)等人也都曾經提出或連署支持台灣的立法。

在共和黨議員提出眾議院版的《台灣政策法》後，美國之音詢問眾議院外委會主席、民主黨眾議員米克斯(Gregory Meeks)是否連署共和黨人推出的這項議案。他回覆說，「我還沒有機會審視它。如果在台灣議題上，它主張現狀，那是我會非常仔細注意的部分，因為我是一個堅信不要越過現狀的人，那個現狀對於維持太平洋島嶼和台灣的和平已經有很長一段時間了。我認為現狀應該維持。這是基於某些時間以前達成的一個協議。」

報導稱，從麥考爾眾議院辦公室取得的草案，112頁的《2022年台灣政策法》有許多內容和參議院的原始版本類似，包括涉及台灣地位的象徵性的條文。

《台灣政策法》的參議院版本經過參議院外委會的表決後，一些被認為可能過於刺激北京、涉及台灣外交地位的象徵性的條文被修改。例如，駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)更名已被改為表達「國會意見」的建議性文字，美國在台協會(AIT)台北辦事處處長必須和美國駐外大使一樣經由參議院批准的條文則被移除。參議院的原始版本將台灣指定為「主要非北約盟友」，但是參議院外委會通過的版本把文字修改為「給予台灣如同於主要非北約盟友的待遇」。

報導稱，在眾議院共和黨提出的版本中，這些條文仍然列在美國必須宣示的台灣政策第一章節內。而在主要是關於加強美台防衛夥伴關係的第二章節中，法案增列201條款，要求美國「增加對台灣防衛政策的戰略清晰」文字，還保留參議院外委會修改前的版本，「指定台灣為一個主要非北約盟友」。

本月早些時候，中國政府在美國參議院外委會通過《台灣政策法》後表示「堅決反對」並向美國提出「嚴正交涉」。

中國外交部發言人毛寧在9月15日的例行記者會上批評美國是「在向台獨勢力發出錯誤信號」。她說：「該案如果繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係及台海和平穩定將造成極其嚴重的後果。毛寧敦促美方「停止推進有關法案」，並稱中方「將視法案進展情況和最終結果，採取一切必要措施」。

一部法案必須由參眾兩院分別由全體院會通過文字相同的版本，才能送交總統簽署成法。國會將在11月舉行中期選舉，而本屆國會的任期將於明年1月初結束，所以《2022年台灣政策法》能否在本屆國會最後獲得通過，前景並不明朗。

報導引述分析人士指出，即使這部議案本身無法成為法律，但是其中有關軍援台灣等實質性的內容很有可能被納入其他必須及時通過的法案之中，比如年度《國防授權法》(NDAA)。