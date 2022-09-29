一名女網友正在籌備結婚事宜，娘家全村幾百人都要出席結婚典禮，男方卻堅持婚禮要辦在婆家家鄉，也不願支付娘家親友參加婚禮的車馬費與住宿費共52萬。但文章曝光後，網友都認為原PO要求太多，紛紛喊話要她乾脆別結婚了。

這名女網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》匿名投稿，透露近期正在籌備訂婚儀式與結婚典禮，傳統觀念中訂婚由女方出資，邀請女方親友，反之結婚由男方出資，而她稱娘家親戚人多，全村幾百人都會出席結婚典禮，起初建議未婚夫乾脆將結婚典禮辦在娘家宜蘭，還可避免娘家親友舟車勞頓，但未婚夫與準公婆堅持辦在婆家桃園。

女網友認為，若堅持將結婚典禮辦在桃園，那男方就該支付娘家來桃園的車馬費與住宿費用共計52萬元，但男方不想支付，還要求費用須從她收到的聘金88萬中扣除，讓她感到相當不平衡，直呼倘若這次同意，那恐怕後續喜宴辦桌的費用也會變她付。

文章曝光後，不少網友不能認同原PO的想法，「不用結婚，就都省下來了，多好」、「不要那麼麻煩，別結算了」、「不辦婚禮最省錢，為什麼全村都要參加？全村都親戚？」、「娶到你倒霉」、「是娶到村長嗎，全村都參加」、「訂婚女方辦在宜蘭女方出錢，結婚時女方就不用那麼多人去桃園了啊！」、「都自己說訂婚女方出，那不會自己在宜蘭辦訂婚啊，除了全村連隔壁村的都可以一起來熱鬧了」。

還有網友注意到原PO的聘金金額，直呼「哇，這年頭還真的有人開口要88萬的聘金耶」、「世俗的我只看到88萬跟52萬」、「88萬貨色應該不錯吧」、「所以聘金就140萬了呢」、「88萬！還真敢要」。