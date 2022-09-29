神經外科醫師顏君霖表示，他曾收治過30歲的女患者，對方常常和男友吵架，近日兩人為了晚餐吃什麼大吵，怎料女子卻突然倒地抽搐，緊急送醫後，透過電腦斷層檢查發現，女子竟然腦出血，進一步檢查才知道是長了動靜脈畸形瘤，需緊急開刀處理。

神經外科醫師顏君霖昨在節目《醫師好辣》上分享，易怒和暴怒，不只對心臟不好，對腦也真的不好，而且會增加所有種類腦中風的機率，不管是缺血的、出血的、先天的或是後天的都會增加，所以真的要好好控制情緒。

顏君霖指出，曾收治過一名30歲的女患者，這位患者有公主病，男友常常被罵，某天兩人因為晚餐要吃什麼的問題吵了起來，結果女子暴怒以後，下秒竟然就昏迷不醒、倒在地上四肢抽搐，被送到急診室以後，安排腦部斷層檢查發現，女子竟然腦出血。

顏君霖說，替女患者進一步檢查，發現她腦裡長的是動靜脈畸形瘤，也就是血管性的腫瘤，是個不定時的炸彈。只要情緒激動、血壓一高就可能會破裂，所以要趕快動手術處理，手術結束後，他告訴患者說「小姐，你這輩子真的不能再生氣了，要不然下次你一直看到我這樣子，這不大好！」

顏君霖表示，其實生氣對血管是真的不好，且生氣或是情緒激動的時候，也會讓腦壓產生變化，在一般正常的狀況下，腦壓會在上上下下的起伏，身體會自己調節，但是當腦壓升到一定的高度，腦就無法自己調節了。