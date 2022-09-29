台灣大(3045)、中華電(2412)近期因為超頻問題多次槓上，今(29)日「台灣大哥大股份有限公司擬申請合併台灣之星電信股份有限公司案」將舉行聽證會，中華電將會以利害關係人身分出席，也提前釋出自家立場，堅守關鍵頻率資源過度集中而不利市場公平競爭之情形，重申主張台灣大合併台灣之星後，存續公司(台灣大)繳回超標頻寬、重新釋出。

中華電表示，對於該合併案，存續公司(台灣大)1GHz以下低頻段頻寬達60MHz，超過法規明定上限(50MHz)達10MHz，超標20%，已達通傳會歷次釋照單位頻寬，顯有關鍵頻率資源過度集中而不利市場公平競爭之情形，基於法律的信賴保護及公平原則，應承諾繳回超標頻寬，繳回之超標頻率，可單獨釋出或進一步連同相鄰之800MHz頻段一併整體規劃再釋出，及早拉近我國與國際低頻段頻寬之差距，並透過商用網路優先提供公共服務需求的方式。

中華電進一步強調，主張本案必須在存續公司(台灣大)繳回超標頻寬、重新釋出的原則下，始能促進資源合理分配、維繫市場競爭，也更有助於整體產業發展及全體民眾權益、國家安全之維護」，如此才是最具頻率有效使用性、社會公共利益性、數位韌性前瞻性的作法。

中華電認為，在審查本合併案低頻段超標議題的同時，也懇請數位部及通傳會關注我國1GHz以下低頻段可用頻寬明顯低於國際的不利現況，將本次合併案低頻段超標繳回的頻率與800MHz頻段整合釋出，並推動以商用網路優先提供PPDR公共服務的先進模式，以全國的高度、前瞻的思維擘劃國家關鍵頻率資源的積極擴充與有效運用，增進頻率有效使用、社會公共利益及關鍵基礎設施的數位韌性，提升國家的安全守護能量與競爭力。