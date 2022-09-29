賈永婕去年因積極號召企業界、演藝圈好友積極募資，捐贈數百台「救命神器」及醫療物資給各醫院，被封為抗疫女神，近期還成立了基金會行善。昨(28日)賈永婕分享到慈濟一日遊，她見到證嚴法師，立刻脫口自我介紹是「女神」，讓老公王兆杰驚呆，秒衝過來也來不及阻止，笑翻眾人。

賈永婕去年忙送物資的過程中，曾自曝得到證嚴上人的肯定和稱讚，去年6月她送器材到慈濟醫院時，被上人親自鼓勵，大讚她：「漂亮、很慈悲、很善良、很勇敢」，從賈永婕身上看到了希望，讓賈永婕驕傲表示：「公公婆婆超愛上人的，我在婆家橫著走了啦」。

賈永婕被封防疫女神。（圖／中時資料照片）

昨賈永婕再次與上人見面，笑說：「我見到上人跟她說上人妳好我是女神，王兆杰立刻衝過來已經來不及了，照相的時候我說啾咪，上人啾咪，大家都傻眼吧！」，還要求上人比出愛心手指姿勢，但從照片中看來上人並未「屈服」，引來賈永婕婆婆虧她：「哇！妳膽子好大」。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

此時證嚴法師也超有智慧地說：「她（賈永婕）就是因為膽子大才會做這麼多的事！」，讓賈永婕再次讚嘆上人的高智慧，喊話是「永遠學習的對象」，見此，網友笑回：「敢在上人面前稱自己是女神的，普天下我看應該只有我們公認的超級無敵美少女了」、「真正的修行百無禁忌，沒有階級，只有善惡」、「我覺得大愛者無需太嚴肅，妳跟上人都是大慈悲的人，感謝您們」、「上人跟妳都是女神我們台灣之光」。