新竹一名人妻與丈夫兩度離婚又復婚，期間丈夫與小三交往長達三年多，兩人不斷傳訊互稱「寶貝」，嬌噌「寶貝讓我當小三對嗎？」、「所以寶貝你要開一個小三條約給我嗎？」，更多次上摩鐵，留下海量性愛照片，人妻發現後崩潰向小三提告求償300萬，新竹地院審後判小三須賠15萬，可上訴。

據判決書指出，人妻與丈夫曾兩度離婚又復婚，兩人育有兩名子女，人妻指控，丈夫與小三因玩線上遊戲認識，兩人交往長達3年多，期間不斷傳訊互稱「寶貝」，探問「你之後一直跟老婆上床？」、「寶貝讓我當小三對嗎？」、「所以寶貝你要開一個小三條約給我嗎？」、「可惜你又結婚了」，「愛上一個有老婆的」等語，兩人的Line相簿內更含有大量性愛照片。人妻控訴小三自稱「情婦」、「小三」，更不斷促使丈夫與她離婚，憤而向她提告求償300萬。

小三坦承曾與人夫發生性行為及相簿內的性愛照片，但辯稱因人夫的婚姻狀況急遽多變，第二段與第三段婚姻之結婚與離婚時間甚短，有別於一般社會常態，無從得知人夫真實婚姻狀態，人夫也曾對她說「離了，可以結，結了，也可以再離…」，她對於兩人結婚、離婚之準確時點未知悉，自己並未要求兩人離婚，且兩人婚姻早已名存實亡，主張無侵害原告配偶權之故意或過失。

法官勘驗兩人性愛相簿所示時間，認為小三知道人夫曾復婚一次，婚姻狀態變化多端，仍疏未查證，與其相偕出遊、互稱寶貝，及前往汽車旅館發生性行為多次，屬於過失不法侵害人妻配偶權，斟酌雙方之身分、地位、資力與加害之程度等，判決小三須賠償15萬元，可上訴。