近日新北市長侯友宜警察大學博士學位資格引起爭議，日前侯辦提供警察大學聲明，結果警大昨（28）日卻稱該聲明並非校方發布，承辦人未經長官批准授權，將議處承辦人員疏。對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，重點應該是內容是否為事實才對，「誰管你有沒有經過那個長官核准，莫非那個長官是要蔡英文核准？」

游淑慧昨日在臉書表示，民進黨新北市長候選人林佳龍從台中到台北再到新北，卻無心了解新北市政，只能用「潑髒水」這種最廉價省事的選舉方式，質疑侯友宜的警大學歷問題，「民進黨羞辱完台大之後，現在又要質疑警大？」

「林佳龍把警大看得太不堪和廉價！」游淑慧指出，侯友宜民國88年報考警大博士班時，僅是一位刑事警察局副局長，這樣的職務有什麼能耐可以隻手遮天，違規就讀警大博士班？

游淑慧提到，現在的討論變成警大到底有沒有正式發出聲明，警大校長居然說侯辦出示的「聲明」，是警大媒體聯繫人疏失，自己發給媒體的，校方從未發過正式聲明，但她強調只要是警大媒體聯繫人發出的說明，外界當然就會當成警大的正式聲明。

「我們也能質疑，現在是校長受到壓力，只好改口，並且把承辦人當替死鬼？」游淑慧以自身10多年老公務員的經驗解釋，一位媒體聯繫承辦人不可能了解23年前的往事，應該是向內部各單位查詢、確認過，才寫得出這篇聲明，「退萬步說，就算這一個聲明是警大承辦人自己發出的，但內容有錯嗎？這才是重點吧！重點在於這個內容是不是事實， 誰管你有沒有經過那個長官核准，莫非那個長官是要蔡英文核准？」