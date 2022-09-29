今年59歲的前中華民國小姐張淑娟，在當年奪得中華民國小姐冠軍，開啟演藝之路，退休後醉心於藝術，過著愜意的生活。 近日被資深媒體人周玉蔻在節目上點名，指出她就是當年介入蔣萬安父親蔣孝嚴的婚姻，也就是「晶華緋聞案」的女主角，掀起全台一陣熱議，讓外界不禁紛紛好奇張淑娟的來頭。

張淑娟年輕時面容清秀，氣質典雅，曾是華航航空空姐。25歲的她，儘管對比賽沒什麼熱忱，但在妹妹的慫恿下參加1988年的中華民國小姐選拔，沒想到備受評審青睞，一舉拿下冠軍寶座。這次的選拔在當年格外獲得大眾矚目，因為在這之前曾因「不堪輿論壓力」停辦長達22年。

張淑娟依舊保有當年的美貌。(圖/張淑娟 臉書)

中華民國小姐，由民間團體舉辦的一系列選美競賽後，所選出的冠軍代表，於1960年創立。參賽佳麗必須經過預賽、複賽和決賽等層層關卡後，由評審選出當年度冠軍，代表台灣參加國際性選美活動。

不過，1964年舉辦完四屆選美競賽後，因不堪民間反彈聲浪，政府下令停辦此項活動長達22年，直到1988年才又在民眾呼聲下，開放「三合一選美選拔賽」，並前後以中華民國小姐、中華小姐、台灣小姐身分，代表台灣出賽「環球小姐」、「世界小姐」、「國際小姐」等國際性選美競賽。自2000年後，國內選美活動改稱為「台灣小姐」，但礙於兩岸局勢壓力，對外不得不採用奧委會模式的「中華台北小姐」。

選美競賽經過了多次改名，也無損佳麗們的價值，這些當選佳麗都必須肩負起國際責任，除進行國際外交、社交、代言外，其背後的意義在於台灣女性從事國際公益活動，為台灣在國際社會發聲，以柔性外交的方式，讓世界看到台灣。