新冠肺炎流行2年多，不少人都希望能不必再戴口罩，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，同意將口罩令鬆綁，但還不能完全解除，若新冠肺炎走向完全輕症化，染疫後對人體的威脅小於等於流感，屆時就可完全解除口罩令。

李秉穎今（29）日接受廣播節目專訪指出，將來不只會放寬口罩令，其他的防疫措施也會根據疫情的走向決定，若疫情發展已完全輕症化，防疫措施當然就可慢慢解除，但脫口罩的前提是新冠的威脅小於等於流感。

李秉穎表示，目前我們仍把流感當作標準，因為流感是呼吸道疾病中，重症及死亡比例較高，它是一個低標，現在國內新冠肺炎死亡率為千分之一點幾，流感的死亡率大概是新冠的五至十分之一，所以新冠還是比流感嚴重很多，在這情況下還是希望減少死亡及重症發生。

李秉穎指出，自己同意將口罩令鬆綁，但還不能完全解除，像美國前一陣子規定在戶外可不必戴，搭乘大眾運輸就必須戴，因此有一些前提下是可以鬆綁，至於說要完全不必戴，要等到新冠完全輕症化，就可完全解除口罩令。

另外，李秉穎也說，近2年因為在做新冠肺炎防疫關係，流感在全世界幾乎是低度流行，台灣的流感重症幾乎是零，也沒有流感死亡案例，也就是說這2年流感都沒有流行，但今年比較不一樣，因為全世界都解封了，台灣也慢慢朝這個方向，所以今年一定會流行流感，流感和新冠同時流行下，會造成困擾，因為兩者症狀相似，幾乎無法分辨，只要一發燒就會引起恐慌，除非做篩檢才能辨別。

李秉穎表示，流感一旦流行一定會看到傷亡，每年流感死亡人數是100至200人，與新冠肺炎相比少很多，還是有很多人有死亡風險，流感疫苗前年與去年打氣不佳，主因是社區低流行度，可是今年接種流感疫苗成了很重要的事。但李秉穎說，大家也不必太過驚慌，全世界流感並沒有出現很大的突變，因此只要打疫苗就能預防。