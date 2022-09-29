32歲日本男星町田啓太外型俊帥及183公分的高挑身材，因BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》後大受觀眾歡迎，感情生活也成為外界焦點。近期他則被八卦雜誌《女性SEVEN》直擊，與大4歲韓籍美女演員玄理熱戀中，據悉小倆口交往已有4年時光，甚至早已進展到同居的狀態。

出道已有12年的町田啓太，是日本「劇團EXILE」成員之一，他和玄理2017年和2018年合作電影和電視劇後，深陷女方魅力後積極追求。《女性SEVEN》雜誌9月中旬，就拍到2人與友人在餐廳聚餐，直到凌晨2點，兩人帶著笑容輕鬆交談幾句，準備搭計程車返回愛巢，週刊的報導更指出，兩人似乎是在交往初期就同居。

i'm so glad he looks really happy in these photos, just from the eyes itself you can see it 💓 hope their relationship lasts long and forever🫶#町田啓太 pic.twitter.com/NR7zLLwXNj — tsu 🍒; KEIJI🫶 (@akasotzu) September 28, 2022

此外，週刊也拍到町田啓太抱著愛犬，穿著黑色背心外出逛街的畫面，可見他手上提著大包、小包的商品購物袋，同時展現他為《鋼盔！》鍛鍊有成的精壯手臂。

玄理今年已有35歲，是在東京出生的韓籍女演員，會講日語、韓語與英語3種語言，過去參演《AV帝王》、《間諜之妻》、《與你在世界終結之日》等日本作品。而她其實過去就和町田傳出緋聞，2018年就被網友抓包洛杉磯過聖誕節，並且還使用同款手機殼、疑似穿情侶服裝，不過當時雙方並未證實戀情。

對於近期兩人傳出熱戀，町田經紀公司則大方回應，有聽過雙方感情不錯，至於玄理的經紀公司也直接認下戀情，並盼望外界能給他們溫暖的支持。