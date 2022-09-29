澎湃新聞29日報導，2022年以來，歐洲能源危機愈演愈烈，能源價格不斷上漲。歐洲消費者正在搶購中國產小型取暖設備為冬季做準備，這導致電熱毯、取暖器、熱泵等產品在歐洲市場熱銷。

大陸彩虹集團28日接受投資者調研時表示，公司的電熱毯產品以大陸國內銷售為主，近年來開始關注國外市場，目前出口業務處於前期的準備階段，取得了部分小額訂單， 主要是電熱毯及與此相關的產品。

彩虹集團稱，本輪能源危機引發歐洲市場對取暖產品需求增長，鑒於小型取暖設備低能耗、使用方便的特點， 未來在國內外都將是取暖禦寒產品的重要組成部分。

大陸海爾智家28日晚在半年報業績說明會上披露，公司2021年熱泵產品收入超過20億（人民幣，下同），主要以大陸國內市場為主，在國內市場分額位居行業前列。熱泵產品的應用是能源轉型與節能減碳的最有效途徑，隨著大陸國家雙碳戰略的實施與歐洲能源危機的加劇， 熱泵市場預計將保持快速發展。公司重視熱泵產業發展，上半年該產業增長超過50％，其中海外市場增長迅猛。

海爾智家27日披露，在大陸國內，海爾空氣源熱泵銷額占比14.4％，銷量占比22.2％，穩居行業「雙第一」，連續兩年拿下熱泵全系市場第一分額。在海外，海爾空氣源熱泵上半年出口歐洲迎來高增長，增幅達到200％以上，訂單量增長10倍。其中，規模最大的市場是法國，增幅為36％；其次是義大利，增幅為64％；然後是德國為26％。

大陸美的集團生產熱泵產品近期也在歐洲熱銷。根據產業線上數據，2022年前7月美的熱泵出口金額同比增長215％，出口規模位元列中國熱泵行業第一。

公告稱，2022年1-7月，公司在熱泵系統相關領域完成家用遮罩泵銷售約10.1萬台，其銷量占公司整體產品銷量比例仍然較低；同時，鑒於相關產品的下游具有一定周期性，而第四季為傳統淡季，預計部分產品需求將在第四季出現調整。

國信證券報告稱，中國熱泵主要出口義法澳等發達國家，義大利占比最高。8月中國熱泵的出口目的地中，義大利以20.1％的銷額份額排在第一；其次為澳洲，占比7.2％；法國、德國、荷蘭、西班牙等緊隨其後。今年8月美的、芬尼熱泵出口居前，美的出口額增長173％，1-8月累計增長208％，持續保持翻倍增長趨勢。隨著家用熱泵需求迎來爆發式增長，美的熱泵實現快速增長。而一些此前市占率較低的品牌出現份額提升，主要是之前主做國內採暖熱泵的企業在海外採暖熱泵迎來爆發式增長之後開始布局出口市場。

安信證券日前發布報告認為，空氣源熱泵是一種高效採暖裝置，具備節能省電零污染的優勢，近兩年海外需求大幅提升，有望成為高景氣賽道。從短期來看，俄烏衝突疊加夏季罕見高溫下，歐洲氣價高位震盪，空氣源熱泵需求迅速提升。長期來看，能源轉型大趨勢下空氣源熱泵有望成為長期高增長賽道，日前，歐盟提出在未來5年內新增安裝1000萬台熱泵；歐洲及美國陸續出臺空氣源熱泵補貼政策，將進一步激發海外熱泵市場需求。