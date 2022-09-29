周三美股強勁反彈，三大指數均大漲約2%。英國央行宣布其貨幣緊縮政策的大逆轉，將購買長期英國債券以恢復金融穩定。

上周英國新政府推出大規模減稅政策，引發市場對其財政體質的擔憂，英鎊聞訊崩跌，進而導致全球市場陷入動盪。本周英鎊兌美元匯率跌至歷史低點，成為市場關注焦點。

英國央行出手救市的新舉措讓英鎊和英國債市回穩，美國公債殖利率也從十多年來的高點回落，緩解了高利率將扼殺經濟的擔憂。

道瓊指數和標普500指數結束連續6天的跌勢。目前道瓊指數較其52周高點跌19.7%，而前一日改寫熊市低點的標普500指數目前較其歷史高點下跌22.8%，那斯達克指數跌31.8%。

大盤普遍上揚，美國10年期指標公債殖利率下跌超過0.26個百分點，創下2009年以來最大單日跌幅，對利率敏感的大型股微軟、亞馬遜和Meta Platforms均走高。

蘋果跌逾1%，成為盤中最引人注目的異類。此前彭博社引述知情人士報導，因需求不如預期大噴發，該科技巨頭已放棄新iPhone手機的增產計畫。台積電ADR跌1.23%。

★主要指數

道瓊指數漲548.75點或1.88%，收29,683.74點。

標普500指數漲71.75點或1.97%，收3,719.04點。

那斯達克指數漲222.13點或2.05%，收11,051.64點。

費城半導體指數上漲29.22點或1.22%，收2,427.26點。

★消息

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）周三表態支持11月再次升息75個基點。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，聯準會可能在明年初將借貸成本升至所需水準。

美國10年期公債殖利率尾盤大跌23.2個基點，報3.731%，盤中一度站上4.019%，創下2008年以來新高。2年期債息大跌22.8個基點，報4.08%。

英國央行宣布將買進長期公債以穩定市場，英國債市應聲強彈，30年期公債殖利率崩跌117.7個基點，回落至3.869%。

美元指數走弱，一度下挫1.36%，報112.56。英鎊一度大跌1.8%，最低跌至1.0541美元，但在英國央行宣布救市後反彈1.7%，最高站上1.0916美元。

周三紐約期油大漲4.65%，報每桶82.15美元。布蘭特期油漲3.53%，收在每桶89.32美元。

美國各交易所成交量總計為117億股，過去20日全日均量為114億股。