★分析

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示，美國兩年期公債殖利率在過去幾周持續上漲，這是我們第一次看到它連續兩天下跌，這讓股市得以喘息。

部分華爾街人士警告，投資人沒有為獲利放緩和聯準會升息的影響佈局。標普500指數跌破前低，是股票仍有進一步下跌的關鍵指標。有傳奇經理人之稱的Stanley Druckenmiller表示，我們認為美國經濟將在明年底前硬著陸，「如果經濟沒有在2023年衰退，我會很震驚。我不確定時間點，但肯定會在2023年底前」。他並表示：「我不排除會發生真的很糟的事」。

★類股

標普500指數11大類股全面收高。能源類股漲4.40%，漲幅最大；其次為通訊服務類股漲3.18%。科技類股漲0.92%，漲幅最小。

由中概股組成的金龍中國指數上漲1.44%。

★重磅股

重量級科技股僅蘋果收黑，終場跌1.27%。微軟漲1.97%，亞馬遜漲3.15%，Alphabet漲2.62%，特斯拉漲1.72%，Meta漲5.36%，網飛漲9.29%。

道瓊指數成分股方面，家得寶漲5.02%，波音漲4.65%，表現最佳。蘋果表現最疲弱，其次為寶僑（Procter&Gamble）持平。

★焦點股

蘋果跌1.27%，收在149.84美元。彭博社報導，消息人士透露，由於需求未如預期般激增，蘋果公司已經放棄iPhone 14手機今年的增產計畫。報導指出，蘋果已經通知供應商取消今年下半年iPhone 14系列手機最多增產600萬支的計畫。蘋果預計今年將生產9,000萬支iPhone 14系列手機，和去年的i13系列差不多。在今年科技股的股災中，蘋果表現相對抗跌，今年以來下跌約15%，相較之下，標普500指數今年來下跌約22%。

渤健（Biogen）飆漲40%，收在276.61美元。該美國製藥大廠與日本合作夥伴衛采（Eisai Co Ltd）共同開發的實驗性阿茲海默症藥物能成功減緩該病症所導致的認知衰退。根據兩家公司發布的新聞稿，與安慰劑相比，其實驗性阿茲海默症療法Lecanemab在18個月內使早期患者的認知退化速度減緩27%。也在開發阿茲海默症藥物的禮來公司（Eli Lilly）大漲7.5%，成為推升標普500指數的主力之一。

網飛（Netflix）大漲9.29%，收在245.20美元。Atlantic Equities將該影片串流巨頭的投資評級調升至「加碼」，稱其平台擬在未來幾個月推出的「降價＋廣告」訂閱方案可望帶動其股價上漲26%。

生技藥廠Ocugen大漲11.54%，收在2.03美元。該公司與聖路易斯華盛頓大學就開發、商業化與生產其鼻腔給藥式新冠疫苗達成授權協議。

★台股ADR

台積電ADR跌1.23%，收72.13美元，換算台股價格為459.77元。

聯電ADR持平，收5.85美元，換算台股價格為37.29元。

日月光跌1.90%，收5.15美元，換算台股價格為82.07元。

中華電信漲0.63%，收36.48美元，換算台股價格為116.27元。