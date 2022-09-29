《辣新聞》被罰40萬周玉蔻卻神隱？ 童文薰爆綠營送神難「這人」剉咧等

資深媒體人周玉蔻爭議不斷，日前狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親陳年緋聞，還波及無辜，造成的外溢效應，恐影響全台灣綠營選情，台北市長柯文哲就預言可能會導致「一屍好幾命」。而周玉蔻原定昨（28日）會到台北地檢署控告蔣萬安、柯文哲誹謗，但後來改由律師遞狀控告。對此，律師、無黨籍台北市長候選人童文薰接受本網專訪時分析，「民進黨當然很想跟她切割，我的看法是，請神容易送神難」。

被問及「怎麼看周玉蔻原本遞訴狀最後沒有到場，陳時中也說『公務往來，沒有私交』，會不會覺得民進黨在做切割動作?」童文薰回應，「民進黨當然很想跟她切割，我的看法是，請神容易送神難，早就應該知道她是怎麼樣的個性，一旦分手絕對沒有和平分手，不走怎麼辦?其實有辦法，要辦一桌很澎湃的祭祀，我點到為止啦」。

童文薰預測，「就看未來周玉蔻有沒有猛打陳時中跟民進黨」；此話代表「(周)接下來有可能打陳時中?」童回應，「我跟你講送神嘛，只有兩可能，一個是澎湃的祭祀，但若是對方拒絕或是不滿意，就是回來打你嘛」。